"The Kinks, trouble-fêtes du rock anglais" : 3 raisons de regarder le documentaire

publié le 15/05/2020 à 21:40

C’est l'un des groupes britanniques les plus influents de l’histoire du rock, l'un des plus malchanceux aussi. Malgré des albums d’une classe folle, les Kinks n’ont jamais eu la renommée qu’ils méritaient. Encore moins le succès planétaire des Beatles, des Rolling Stones ou encore des Who.

Inclassables, imprévisibles, parfois incompris, les "trouble-fêtes du rock anglais" ont été un peu oubliés. Pour réparer cette injustice, le journaliste Christophe Conte leur consacre un formidable documentaire diffusé ce vendredi 15 mai à 22h20 sur Arte (et sur internet jusqu'au 13 juillet). L’ancienne plume des Inrockuptibles, qui collabore aujourd’hui à Libération et Vanity Fair, retrace la saga très mouvementée du groupe fondé par Ray et Dave Davies en 1963.

Les intervenants, tous passionnants, soulignent le génie de ces frères ennemis qui ont enregistré tant de chefs d’œuvre. The Kinks est "sans doute le premier voire le seul groupe de rock anglais à avoir une dimension de chronique sociale", estime Michka Assayas.

1. C'est l'un des joyaux de l’histoire rock

You Really Got Me, Waterloo Sunset, Sunny Afternoon, Lola, Ordinary People, Shangri-la… Les chansons des Kinks "sont des joyaux qui valent bien ceux de la couronne", explique Christophe Conte. Véritables pionniers, les Londoniens ont exploré tous les styles : le rock, la pop, le blues, les comédies musicales fantasques, voire le rock FM.

Ray Davies, leur leader aussi talentueux que torturé, a tissé une œuvre incroyablement ambitieuse, marquée par des textes d’une grande élégance, jamais loin de la chronique sociale.

2. C'est un groupe touché par la malédiction

Les Kinks avaient tout pour conquérir le monde. Leurs débuts sont fracassants. Entre 1964 et 1965, les turbulents Britanniques enchaînent les tubes abrasifs, font hurler les fans à leurs concerts. Sur scène, ils sont plus violents que les Stones. You Really Got Me, avec son son distordu, sale, rageur, devient leur signature et jette les bases du rock garage et plus tard du hard rock.

Mais voilà, les Kinks sont incontrôlables, se battent sur scène. Le groupe est interdit de se produire sur le sol américain de 1966 à 1969. Ils ratent le coche. Woodstock ouvre les portes de l’Amérique à d’autres formations comme The Who. Leur musique prend ensuite un tournant très anglais. Suivront des albums nostalgiques, déroutants, souvent somptueux comme The Kinks Are the Village, Green Preservation Society et Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire).

3. C'est l'un des groupes les plus influents

Les Kinks ont influencé quantité de groupes de la scène anglaise. The Jam, Madness, Blur, XTC ou encore les Arctic Monkeys comptent parmi leurs descendants. Leurs premiers tubes ont également influencé la scène punk et des groupes hard rock.



On ne compte pas non plus les reprises. Citons celle de You Really Got Me par Van Halen qui s’est classée à la 36e place des charts américains en 1978. Ray Davies a également joué cette chanson avec Metallica sur son album See My Friends. The Pretenders ont repris aussi Stop Your Sobbing et I Go to Sleep.