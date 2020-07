publié le 29/04/2020 à 06:25

Nous sommes le 19 septembre 1994. Les Cranberries s’apprêtent à sortir No Need To Argue, un deuxième album qui va mettre les Irlandais en orbite. Malgré tout, ils vérifient le proverbe "nul n’est prophète en son pays". Si le quatuor a une petite réputation aux États-Unis après son premier album, en Irlande, le groupe de Dolores O'Riordan n’est pas encore très connu.

Jusqu’à la sortie de Zombie. Pourtant, une fois n’est pas coutume, l’histoire est tragique. Le 20 mars 1993, l’Armée républicaine irlandaise (l’IRA), commet un attentat à Warrington tuant deux enfants, Jonathan Ball et Tim Parry et blesse aussi 56 personnes. Dolores O'Riordan écrit alors en réaction à cette horreur. Elle écrit seule. Elle y dénonce la violence, l’absurdité, la bêtise d’un conflit qui n’a plus de sens.

L’IRA prétendait représenter le peuple irlandais et revendiquait cet attentat en son nom. La chanteuse des Cranberries hurle dans ce plaidoyer que l’IRA ce n’est pas elle, ce n’est pas sa famille, ce n’est pas les Cranberries. Être irlandais, c’est, ne pas accepter ce carnage. Et les zombies sont ceux qui, quel que soit leur camp, obéissent aveuglément à la violence. Il est temps de cesser le feu.

Dolores O'Riordan, une chanteuse à la voix unique

Cette femme, toute petite, toute fragile, cette brindille à la voix si singulière, si timide sait exactement ce qu’elle veut. Musicalement, elle impressionne Noel, Mike et Fergan, les garçons du groupe. C’est elle qui impose ce son distordu, elle le veut dur, lourd et les autres n’ont aucune idée qu’ils vont engendrer ce "monstre", dira Mike, bien plus tard.

Island Record, le label du groupe, aurait expressément demandé de ne pas le sortir en single. Mais c’était mal connaitre Dolores O'Riordan, l’intransigeante. Zombie, ou l’absurdité de la violence.

