Nichelle Nichols, star incontestée de la série "Star Trek" originale, est morte

Elle était le Lieutenant Nyota Uhura dans la série de science-fiction Star Trek dont la diffusion a marqué les années 60 et 70, l'une des premières héroïnes noires de la télévision. L'actrice Nichelle Nichols, la première à porter ce rôle, est morte à l'âge de 89 ans, a-t-on appris de son fils Kyle Johnson sur le site officiel de la comédienne Uhura.com. "Je regrette de vous informer qu'une grande lumière dans le firmament vient de s'éteindre. Son éclat, cependant, comme la lumière des anciennes galaxies que nous ne pouvons voir qu'aujourd'hui, continuera à briller pour les futures générations. Elle les inspirera", écrit-il.

Son personnage, l'agent de communication du vaisseau Enterprise, était 4e dans l'ordre de commandement. Une position hiérarchique qui inspirait le respect et qui a permis à la comédienne de donner confiance à de nombreuses petites filles noires dans le monde.

En 1968, Nyota Uhura embrasse même le héros, le Captain James T. Kirk (William Shatner), l'un des premiers baisers entre un homme blanc et une femme noire à la télévision. Après l'annulation de la série en 1969, l'actrice a continué à tenir son rôle dans plus de 6 films Star Trek avant d'être finalement remplacée par Zoe Saldana (la star d'Avatar et des Gardiens de la Galaxie chez Marvel). Aujourd'hui, seuls William Shatner, George Takei et Walter Koenig sont les mémoires vivantes de cette série.

Nichelle Nichols a aussi travaillé pour la NASA en misant sur l'incroyable popularité de son personnage pour inspirer les petites filles, particulièrement noires, à s'engager dans les études scientifiques où elles étaient sous-représentées. Elle a travaillé avec la première Américaine astronaute, le Dr Sally Ride, et le premier astronaute afro-américain, le Colonel Guion Bluford, dans ce programme de recrutement.

