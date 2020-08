Summer Redstone, magnat américain des médias, est mort

Crédit : VALERIE MACON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 12/08/2020 à 19:32

Summer Redstone est décédé le mardi 11 août, au soir, à l'âge de 97 ans selon l'annonce faite ce mercredi par National Amusements, la holding familiale. Il avait fait, de la chaîne de cinémas familiale, un empire comprenant CBS et Viacom.

Né le 27 mai 1923 à Boston, Summer Redstone, était diplômé de l'université de Harvard et avait servi dans les services de renseignements de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il avait rejoint en 1954 la société familiale créée par son père qu'il avait ensuite rebaptisée National Amusements. Puis, il entreprit de la transformer en l'un des plus gros exploitants des États-Unis, contribuant notamment à populariser les multiplexes.

Dans les années 1980 et 1990, il avait mené des batailles mémorables pour prendre le contrôle des studios de cinéma Paramount, puis des groupes de télévision Viacom, propriétaire de MTV et CBS. Il a présidé les conseils d'administration de CBS et Viacom jusqu'en 2016, année à laquelle, avec une santé déclinante, il a passé la main.

Sa fille est actuellement présidente non-exécutive du conseil d'administration de ViacomCBS qui gère les chaînes de télévision CBS, MTV, Nickelodeon ou encore Showtime ; les studios Paramount et Miramax, ainsi que de la maison d'édition Simon & Schuster.