La dernière de "A La Bonne Heure !"

publié le 04/07/2020 à 19:57

Voilà, A La Bonne Heure ! c'est fini ! Après neuf ans de rire et de bonne humeur, il est l'heure de vous dire "au revoir". C'est avec émotion que toute l'équipe de l'émission vous remercie, vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre soutien tout au long de ces années.

Pour ce tout dernier numéro, Stéphane Bern était en compagnie de :

- Laetitia Nallet

- Eric Dussart

- Stéphane Rose

- Régis Maillot

- Patrice Carmouze