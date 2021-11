Jade, Mireille Dumas et Eric Dussart

Ce samedi 20 novembre 2021, Mireille Dumas était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé ! Vendredi prochain, France 3 diffusera un documentaire inédit intitulé Les années télé de Mireille Dumas : Quand les célébrités se confient, pour célébrer les quarante ans de carrière de la journaliste. Parallèlement, L'animatrice publie Rencontres inoubliables, une série de portraits et d’entretiens aux éditions du Cherche Midi.

Ce matin pendant l'émission, Mireille Dumas a notamment réagi aux propos de Stéphane Bern concernant la saleté à Paris. Et la journaliste partage son avis : "On est d'une incivilité, les Franciliens. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toute la France, mais c'est épouvantable", a-t-elle déploré.

L'ex présentatrice de Bas les masques a aussi raconté le jour où le plafond d'un studio de télévision a failli s'écrouler sur elle et son invité Pierre Palmade. Autre anecdote : son fou-rire très gênant causé... par un sirop lors d'une interview. "J'étais défoncée", s'est-elle remémorée avec humour !

Parfois, j'ai oublié de vivre Mireille Dumas, dans "On Refait La Télé" le 20 novembre 2021

Après quatre décénnie à la télévision, elle a aussi expliqué pourquoi les téléspectateurs ne la verront plus aux commandes d'une émission. La réalisatrice s'est également confiée sur le plus gros traumatisme de sa carrière.

Celle que l'on surnomme "l'accoucheuse du paf" a révélé sa technique pour obtenir des confidences de ses invités. Enfin, elle s'est exprimée sur l'ex-starlette de la télé-réalité Nabilla et son envie de l'interviewer... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

