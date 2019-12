Alfred Hitchcock : "Les femmes m'intimident horriblement"

publié le 24/09/2019 à 15:08

Alfred Hitchcock n'était pas le roi du suspense. Jusqu'à son dernier souffle, il détesta toute sorte d'imprévu, de surprise ou de changement. Il fit comme si rien ne devait lui arriver alors qu'au fond de lui bouillonnaient les plus sombres envies. Une rivière d'inavouables désirs...

Alfred Hitchcock n'est encore qu'un enfant mais c'est comme s'il était déjà vieux. Garçon solitaire et contemplatif « Je restais assis dans mon coin sans rien dire, je regardais, j'observais beaucoup...Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu un compagnon de jeu.. » confiera t-il...

Le petit Alfred se passionne pour la lecture des indicateurs de chemins de fer. Avant goût pour cette précision d'horloger qui guidera ses scénarios et fera sa réputation. Alfred suit les cours des Jésuites de Saint-Ignatius qui vont lui inculquer le sentiment de la culpabilité. Toute sa vie il sera ainsi hanté par la crainte de se retrouver un jour accusé ou en prison.. Comme quand enfant, il se voit jeté dans une cellule du commissariat de son quartier. Incarcération gratuite, décidée par son père pour lui faire peur. Un traumatisme dont il ne guérira jamais.

Alfred Hitchcock est un lycéen trop gros, pas beau, qui ne pratique aucun sport et n'ose pas regarder les filles. « Les femmes m'intimident horriblement » avouera t-il. Alfred a beau être complexé, il ne manque ni de culot, ni d'ambition. Bon élève même si les études l'ennuient...Il préfère fréquenter fréquente les théâtres et les salles de cinéma. C'est dans cet univers qu'il va se fondre. Après avoir couru les petits boulots, il entre au studio Gainsborough Pictures. Il y apprend les ficelles du métier et les secrets de fabrication...

Invité : Bernard Benoliel est directeur de l'Action culturelle et éducative à La Cinémathèque française à Paris.

Hitchcock

* Le livre « Hitchcock la Totale » de Bernard Benoliel, Murielle Joudet, Gilles Esposito et Jean-François Rauger parait le 6 novembre prochain chez Hachette.



* La Cinémathèque française organise du 29 novembre 2019 au 12 janvier 2020 une rétrospective de tous les films de Hitchcock. Plus d'infos sur : https://www.cinematheque.fr/saison-2019-2020.html