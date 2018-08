Starting from the bottom

publié le 03/08/2018 à 17:19

Mannequin depuis son adolescence, Solweig Rediger-Lizlow est entré dans la lumière lors de sa sélection en 2011 pour devenir la nouvelle miss météo du très populaire Grand Journal de Michel Denisot. Sur Canal+, elle donne la réplique aux prestigieux invités de l'émission entre Ariane Massenet, Jean-Michel Aphatie et quelques températures de villes françaises.



Après une année de bons et loyaux services, celle qui a succédé à Charlotte Le Bon, Pauline Lefèvre ou encore Louise Bourgoin, quitte l'émission. Dans plusieurs interviews, elle viendra révéler sa vérité sur l'ambiance dans les coulisses de l'émission.

"J'avais eu ces quelques mots de bienvenue de la part de deux des chefs du Grand journal : 'Tu sais Solweig, tu es le choix de Canal+, mais tu n'es absolument pas le nôtre.' Je vous laisse imaginer la magnifique année que j'ai passée, entre censure permanente et humiliation", racontait-elle alors.

"J'ai perdu mon appartement, mes affaires..."

Depuis, la jeune femme avait continué sa carrière aux États-Unis, mais c'est désormais accablée de dettes après une période difficile qu'elle revient sur le devant de la scène. Dans une vidéo postée sur YouTube elle explique sa chute et demande sur un site de financement participatif, GoFundMe, de l'aider à rebondir.



"Tout a commencé il y a 3 ans quand mon visa O1 n'a pas été renouvelé et donc je me suis retrouvé hors de ma maison, hors de mon pays bien-aimé et hors de ma propre vie en général", écrit-elle sur la page où elle demande 9.965 euros de dons.



"Prendre un prêt pour payer un autre, ne pas être en mesure de rembourser l'un d'eux, ne pas être en mesure de payer les services publics. J'ai perdu mon appartement, mes affaires, toute la vie que j'ai faite à partir de zéro depuis que j'avais 16 ans", continue-t-elle.

Recommencer à Londres

Solweig Rediger-Lizlow se décrit comme bloquée, hébergée en Italie et avec l'espoir de tourner la page à Londres avec une amie. la somme qu'elle demande lui permettrait selon elle : de rembourses ses prêts et crédits, de payer sa facture de gaz, d'aller chez le dentiste, d'acheter des billets pour Londres et d'avoir quelques économies le temps de trouver un emploi dans la capitale britannique.



Dans la grande tradition du financement participatif, les donateurs recevront des cadeaux à la hauteur de leurs générosité. Une photo Polaroid signée pour 20 euros ou un Polaroid, une photo imprimée et une broderie pour 500 euros.



"Vous savez, je n'ai jamais vraiment demandé un chewing-gum quand j'étais à l'école, donc ça semble vraiment bizarre pour moi maintenant de demander de l'aide réelle", conclut-elle dans son texte. Sa vidéo, elle, se termine par sa signature personnelle, utilisée jusque dans le Grand Journal : "À tantôt tout le monde !"



À l'heure où nous écrivons ces lignes une trentaine de personnes ont déjà donné à la jeune femme et près de 2.200 euros ont été récoltés.