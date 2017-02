Olivier Minne: "Pour le Grand Journal, j'étais un tas de fumier"

publié le 18/02/2017 à 10:49

Retour au bercail. Pour la énième fois. Olivier Minne, valeur plus que sûre du petit écran revient à l'antenne le 6 mars prochain sur France 2 aux côtés de Sidonie Bonnec pour le jeu Tout le monde a son mot à dire. Principe qu'il applique volontiers déjà dans On refait la télé en s'exprimant par exemple sur l'arrêt du Grand Journal: "Il est normal qu'un diffuseur arrête une émission qui ne remplit pas au minimum l'office qu'on lui demande de remplir, intéresser le plus grand nombre." Personnellement, il en garde un souvenir amer: "Je suis triste pour les équipes, même si le Grand Jounral m'a toujours regardé comme un tas de fumier." Et d'ajouter: "Je pense que c'était une connerie fondamentale de garder le nom d'un programme et la structure d'une émission lorsqu'elle a si fortement été incarnée pendant si longtemps." A découvrir en intégralité dans le carnet de notes de l'émission diffusé demain à 13H30. (Extrait ci-dessous)



Entre douces caresses et petites claques, l'animateur, sans doute le plus intelligent du paf, s'amuse de la télé d'aujourd'hui avec beaucoup de recul; les suppressions d'émissions, il connaît. L'an dernier, c'est son jeu Joker que la direction de France 2 avait torpillé en plein succès: "Ils ont voulu flinguer le programme pour mettre une émission d'actualité à la place." (voir video ci-dessous)

Qu'importe si Olivier est le pompier de service de France Télévisions. Ses 30 ans de carrière en font un animateur incontournable aux talents multiples: de speakerin à commentateur de l'Eurovision en passant par la présentation du Cercle de minuit; autant d'anecdotes hilarantes à raconter à Jade et Eric Dussart aujourd'hui.





Si Olivier Minne est animateur, il est aussi auteur. Et sa biographie du french lover d'Hollywood, Louis Jourdan, est tout simplement délicieuse. 5 ans de rencontres destinées à comprendre les rouages de la machine complexe, parfois infernale du cinéma pendant son âge d'or. Du caractère bien trempé de Greta Garbo aux coulisses de tournage de Hitchcock, tout y est savamment détaillé. Louis Jourdan, le dernier french lover d'Hollywood, éditions Séguier.





Rendez-vous dès 13H30 sur RTL pour On refait la télé, dès 14H00 pour le replay. Eric Dussart et Jade que vous retrouverez peut-être dans Fort Boyard prochainement comme en témoigne la video ci-dessous.



