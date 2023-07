Sandra Bak élue Miss Corse, découvrez comment s'est déroulée l'élection

Nous connaissons désormais l'identité de la Miss Corse 2023, qui a été élue vendredi 28 juillet au soir à Porticcio : Sandra Bak, 22 ans, qui a un master MEEF (master métier de l’enseignement de l’éducation et de la formation) dans le but de devenir professeure des écoles. Elle représentera donc l'île de Beauté au concours de Miss France 2024, le 16 décembre.

L'heureuse élue a été désignée par quatre membres du jury, composé du chorégraphe et professeur de danse Pierantoine d'Orazio, la professionnelle de la coiffure Séverine Maraninchi, mais aussi la Miss Corse 2016, Laetitia Duclos. La présidente du comité, Mariana Bozzi, complète le quatuor. C'est elle qui accompagne la Miss élue jusqu'à l'élection nationale, y compris lors des interviews en région.

Elle a été élue sous les yeux de Noémie Leca (2020), Emma Renucci (2021) et Orianne Meloni (2022), les trois dernières miss Corse. Une invitée de marque était aussi présente : Indira Ampiot, la Miss France 2023.



Les huit autres candidates venaient des quatre coins de l'île, et avaient toutes entre 18 et 26 ans : Mareva Carta, Laura Saveria Lustenberger, Loana Farinacci, Safae Houari, Maellys Boulanger, Serena Battesti et enfin Giulia Serpaggi et Manon Le Maou, la plus âgée, qui a 26 ans. Cela a été permis grâce au changement de règles depuis l'année dernière, pour le concours Miss France 2023.

Evolution des critères de Miss France