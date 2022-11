Miss France 2023 : qui est Oriane Meloni, Miss Corse ?

C'est le 23 juillet dernier à Porticcio en Corse qu'Orianne Meloni a triomphé de ses concurrentes et est devenue la nouvelle Miss Corse. L'objectif est de taille pour la nouvelle reine de beauté : ramener l'écharpe nationale sur son île. La dernière victoire corse date de 1921, ce serait donc un résultat historique si la jeune femme de 22 ans remportait la victoire finale.



C'est avec beaucoup de joie et de fierté qu'Orianne Meloni a reçu son titre de Miss régionale. "Les mots ne suffiraient pas pour vous remercier et vous décrire à quel point cette nouvelle aventure est riche, avait-elle écrit sur son compte Instagram. Merci à tous ceux qui m’ont permis de devenir l’ambassadrice de la Corse. Merci à ceux qui font désormais partie de ma vie pour m’accompagner au mieux vers Miss France. Quant à vous, public, j’ai hâte de faire votre rencontre aux quatre coins de notre île".

La jeune femme qui mesure 1,83 m est étudiante à l'institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio. Elle n'est pas la première de sa famille à s'essayer au fameux concours, comme elle le révèle à nos confrères de Corse Matin : "Après avoir vu mes sœurs s'y essayer avant moi, j'ai la volonté de participer à une nouvelle aventure et, ainsi, faire de nouvelles rencontres".

Pour se préparer à la compétition, la Miss Corse mise sur ses bonnes habitudes. "Je fais déjà du sport régulièrement, notamment de l'équitation qui me permet de me ressourcer et d'évacuer le stress. Quant à l'alimentation, je mange plutôt sainement en privilégiant les produits locaux", confiait-elle à nos confrères.

