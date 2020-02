Salto : date, contenus, prix.... Ce que l'on sait de plateforme vidéo

Salto est la prochaine plateforme de streaming de TF1, M6 et France Télévisions,

et Léa Stassinet

publié le 11/02/2020 à 15:27

L'arrivée de Salto se précise. La prochaine plateforme de streaming de TF1, M6 et France Télévisions sera disponible dès le 3 juin 2020, comme l'a annoncé Thomas Follin, son directeur général à nos confrères du Figaro. Au départ, Salto devait être lancée au cours du premier trimestre de 2020.

Plateforme en ligne et sur abonnement, Salto proposera les flux des chaînes en direct, les programmes en rattrapage ainsi que des services de vidéos à la demande. C'est la réponse des trois grands groupes audiovisuels aux nouvelles habitudes de consommation télé des Français qui préfèrent leur tablette, Netflix, Amazon et bientôt Disney+ au bon vieux poste de télé.

Mais à quoi va ressembler ce nouveau service qui a pour but de concurrencer Netflix ? Le projet de plateforme de streaming a reçu début août 2019 un feu vert sous conditions de l'Autorité de la concurrence, permettant aux trois groupes audiovisuels français de préparer son lancement.

Programmes en direct, replay et contenus exclusifs

Salto est considérée comme une réponse de "l'équipe de France de l'audiovisuel" (selon l'expression de Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions) à la concurrence grandissante des géants du streaming. Dans son entretien pour Le Figaro, Thomas Follin précise que les contenus choisis seront "exclusivement pour un public français" et que l'offre de programmes s'enrichira chaque mois de contenus inédits : "Au démarrage, Salto proposera 15.000 heures de programmes dans tous les genres. Puis, l'offre s'étoffera au fil des mois pour atteindre 20.000 heures en fin d'année".

Des programmes en direct, de la télévision de rattrapage, des magazines, du sport, du cinéma, des fictions françaises comme étrangères, les JT et des contenus exclusifs seront disponibles. Salto sera directement commercialisée auprès des téléspectateurs (pas d'opérateur entre les deux). Si les prix des abonnements sont encore inconnus, Thomas Follin précise que les offres seront "accessibles, entre 5 et moins de 10 euros", par mois.



Les trois groupes ont voulu éviter toute concurrence : Salto va donc "éditorialiser" ses contenus en les thématisant. Par exemple, si vous allez sur la thématique "magazine d'info", on vous proposera tout aussi bien Zone Interdite sur M6 que 7 à 8 sur TF1 ou encore Cash Investigation sur France 2. "La très grande majorité des Français n'est pas sur Netflix" et "nous espérons qu'ils viendront sur Salto", conclut Thomas Follin.