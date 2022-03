Ce samedi 19 mars 2022, Julia Vignali et Agathe Lecaron étaient les invitées d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Du lundi au jeudi, Julia co-présente Télématin sur France 2 Thomas Sotto. De son côté, Agathe est aux commandes de La maison des Maternelles tous les jours dès 9h30.

Le programme se décline d'ailleurs en livre : Le guide des parents épanouis (éditions First). Un ouvrage qui traite de tous les sujets des jeunes parents, comme dans l'émission, avec synthèse, avis d'experts, humour et prise de recul des animateurs.



Ce matin pendant l'émission, Julia Vignali a notamment révélé avoir refusé de participer à Fort Boyard. La raison ? "Je ne peux pas ! Je suis la fille la moins courageuse de la terre", a-t-elle déclaré.

La présentatrice a donné son avis sur la médiatisation de son couple avec Kad Merad. Elle a également poussé un coup de gueule contre les cyber-harceleurs sur les réseaux sociaux.

Agathe Lecaron, elle, a démenti les rumeurs selon lesquelles elle voudrait quitter la présentation de La maison des maternelles : "Je m'accroche à cette émission comme une moule à son rocher. Il faudra me déloger !", a-t-elle affirmé avec humour. Enfin, l'animatrice en a dit plus sur ses deux futures émissions : Masterchef sur France 2 et Chemins de traverse sur France 3... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



