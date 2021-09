Royal baby : la princesse Beatrice a accouché de son premier enfant

Et un "royal baby" de plus dans la famille royale britannique ! La princesse Beatrice, 33 ans, la cousine de Harry et William, est devenue maman. Elle a donné naissance à son premier enfant, une fille. L’information a été dévoilée le 20 septembre 2021, via un communiqué officiel : "La princesse Beatrice et Monsieur Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d’annoncer l’arrivée de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital."

Edoardo Mapelli Mozzi, son époux, a accueilli quant à lui son deuxième enfant puisqu'il déjà eu un fils, Christopher né en 2016. Cette petite fille intègre naturellement l'ordre de succession au trône britannique. Elle sera la onzième. Ses chances d'un jour porter la couronne du royaume sont donc assez maigres. Reste encore deux mystères : le(s) prénom(s) de la petite fille et le visage du bébé royal.