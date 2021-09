Emmy Awards 2021 : les plus belles (et plus colorées) tenues du tapis rouge

Après le gala du Met qui était, comme chaque année, l'événement mode de la saison, les stars ont pu dévoiler de nouvelles superbes tenues sur le tapis rouge des Emmy Awards. Pour cette édition 2021, les photographes ont pu immortaliser de nombreuses robes et smokings très colorés. Robe jaune fluo, costume céruléen, épaules bouffantes écarlates... C'est une tempête de teintes vives qui a marqué la cérémonie.



Le noir et le blanc, des grands classiques de l'élégance étaient minoritaires. Malgré tout ces classiques étaient bien représentés avec, par exemple, Billy Porter et des manches plissées sculpturales ou encore une ceinture géante pour Kathryn Hahn. Sa partenaire à l'écran, dans WandaVision, Elizabeth Olsen a troqué le rouge intense de son personnage pour une grande robe ivoire du plus bel effet.

Du côté de la cérémonie, cette année a été marquée par le sacre des grands favoris de l'année : The Crown, The Queen's Gambit ou encore Mare of Eastown et Ted Lasso. WandaVision et the Handmaid's Tale, nommés dans de nombreuses catégories, sont reparties bredouille. Et si les femmes ont été sur le devant de la scène avec des victoires à la réalisation notamment, les observateurs ont noté que la diversité avait été malmenée cette année. Les 12 Emmys pour les meilleurs acteurs et actrices sont allés exclusivement à des protagonistes blancs. De quoi alimenter une nouvelle fois les critiques récurrentes contre les grands rendez-vous hollywoodiens comme les Oscars et les Golden Globes. "EmmysSoWhite" (Emmy si blancs), titrait ainsi le site spécialisé The Wrap, relevant que des artistes de couleur concouraient pourtant dans "quasiment toute les catégories".

