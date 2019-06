et AFP

publié le 14/06/2019 à 17:05

C'est un cadeau inattendu pour un soutien qui ne l'est pas moins. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a offert jeudi 13 juin une guitare au musicien Roger Waters, du mythique groupe Pink Floyd, pour le remercier d'avoir critiqué les sanctions des États-Unis contre Caracas.



Dans une vidéo étonnante, diffusée par la télévision d'État, le dirigeant socialiste est apparu en train de jouer puis de signer une petite guitare vénézuélienne, destinée au célèbre bassiste britannique. À l'occasion de la Journée du rock, Nicolas Maduro a félicité le musicien pour sa "position de compréhension, de solidarité et de soutien envers le peuple du Venezuela face au blocus impérialiste américain".

De son côté, Roger Waters a enregistré une courte vidéo dans laquelle il a déclaré se sentir "profondément" ému par le cadeau. "Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir la lutte du peuple vénézuélien contre les efforts de l'empire pour le détruire (...) nous sommes avec vous et nous continuerons avec vous", a-t-il déclaré. Des images reprises par le PSUV, le parti au pouvoir.

"Estamos con ustedes por siempre". Las palabras de Róger Waters al recibir un cuatro venezolano obsequiado por el presidente @NicolasMaduro ¿¿#VenezuelaEsCultura2019 pic.twitter.com/8jRgZTg6Bg — PSUV (@PartidoPSUV) 14 juin 2019

Un soutien de longue date

Âgé de 75 ans, le musicien a soutenu le gouvernement de Nicolas Maduro, qualifié de "dictateur" par Washington et l'opposition vénézuélienne, après sa réélection lors d'un scrutin controversé. En février, il a critiqué l'organisation d'un concert humanitaire par son compatriote Richard Branson à Cúcuta (Colombie), à la frontière avec le Venezuela, le qualifioant de "truc" qui "n'a rien à voir avec l'aide humanitaire".



Le Venezuela, qui abrite les plus importantes réserves pétrolières du monde, subit la pire crise économique de son histoire récente, attribuée par Nicolas Maduro à une "guerre économique" déclenchée par les États-Unis pour le renverser. Selon l'ONU, plus de 2,3 millions de personnes ont quitté le Venezuela depuis 2015 en raison de la grave crise économique. L'inflation pourrait atteindre les 10.000.000% fin 2019, d'après le FMI.