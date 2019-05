et AFP

publié le 11/05/2019 à 04:05

L'ancien chef du renseignement vénézuélien, qui a fait défection, était une "taupe de la CIA" qui a "coordonné" le soulèvement manqué auquel a appelé l'opposant Juan Guaido le 30 avril, a affirmé le président Nicolas Maduro vendredi 10 mai.



"Nous avons réussi à prouver" que Christopher Figuera "a été recruté par la CIA il y a plus d'un an et qu'il travaillait comme traître, comme taupe, comme infiltré" au sommet du Sebin, le service du renseignement vénézuélien, a tonné Nicolas Maduro dans une allocution à la télévision.

Pour le chef de l'État, contre lequel Juan Guaido a appelé à se soulever la semaine dernière, le général Figuera "a coordonné le coup d'État" raté. Au soir du soulèvement raté, le chef de l'État avait affirmé avoir déjoué l'"escarmouche putschiste" lancé par le chef de file de l'opposition, assurant dans la foulée que les "traîtres" seraient punis. "Bientôt, la justice le rattrapera et il paiera le prix de sa trahison", a encore assuré Nicolas Maduro.

La réponse du concerné

La défection de Christopher Figuera a été annoncée mardi 7 mai par le vice-président américain Mike Pence. Dans une vidéo diffusée jeudi soir, Christopher Figuera a affirmé avoir tout "sacrifié" et a accusé le gouvernement vénézuélien de "rendre le monde entier coupable des malheurs de notre pays".



Selon un décret présidentiel paru dans le Journal officiel divulgué vendredi, il a été dégradé et expulsé des forces armées avec 54 autres militaires par décret présidentiel, pour leur implication dans le soulèvement. Parmi eux se trouve aussi le lieutenant-colonel Illich Sanchez, désormais ex-responsable de la sécurité du Parlement où siège l'Assemblée nationale, seule institution vénézuélienne contrôlée par l'opposition.



Le président de cette Assemblée est Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays dont les États-Unis.