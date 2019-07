Rihanna aurait emménagé à Paris avec son compagnon Hassan Jameel

publié le 31/07/2019 à 15:32

Terminé les aller-retour entre Londres, où elle habite depuis deux ans, et Los Angeles pour Rihanna. Ce seront désormais les voyages entre Paris et Los Angeles. La chanteuse la plus riche du monde aurait visité, voire acheté un appartement dans le XVIe arrondissement de Paris.

Selon le magazine Public, Rihanna aurait emménagé à Paris autour du 15 juillet 2019. Elle habiterait avec son petit ami, l'homme d'affaires Hassan Jameel, près de la mairie du XVIe arrondissement de Paris. Selon la version britannique de Metro, la star de 31 ans a été aperçue dans les rues de Paris, le 27 juillet 2019, alors qu'elle se rendait à l'agence immobilière Montaigne Immo. Linda Pinto, décoratrice d'intérieur spécialisée dans la décoration de bien de luxe, aurait même aidé la star dans sa recherche d'appartement.

Mais, le média britannique précise que tant que Rihanna n'aura pas confirmé la rumeur, il sera difficile de découvrir le fin mot de cette histoire. La star a en effet vécu pendant deux ans à Londres, sans que ses fans arrivent à découvrir précisément son adresse. Elle avait même confié qu'elle adorait se balader dans la rue, "sans que personne ne s'en rende compte". Affaire à suivre.