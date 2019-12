publié le 31/12/2019 à 14:01

Nous sommes presque en 2020 et comme chaque année à la télévision ce 31 décembre, les vœux présidentiels, qui l'an dernier, avaient été suivis par 11 millions de Français. Une autre tradition que l'on pourra également suivre, c'est le Réveillon Télé, les programmes enregistrés plusieurs semaines avant le jour J.



Ces émissions ont une mission : aider les personnes seules à passer le mieux possible le passage à la nouvelle année. Sur TF1, des comédiens, animateurs et des journalistes de la Une seront présents lors du Grand Bétisier à 21h05. Les aficionados de Demain nous appartient ou encore des 12 Coups de midi pourront voir les coulisses de leurs émissions préférés, les temps forts, les fous rires ou les séquences coupées.

Une particularité, le programme s'arrêtera à 23h30 pour être repris en musique par Nikos Aliagas avec l'émission Toute la musique qu'on aime. Petit plus, Patrick Sébastien passe de la Deux à la Une, on pourra donc le voir ce soir sur TF1.

La musique à l'honneur

Sur France 2, Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant présenteront La Chanson française fête le 31 à 21h05 qui se déroule au sein du Dôme du Cirque de Paris. Beaucoup d'artistes seront invités, notamment Dadju, Clara Luciani, Julien Clerc, Soprano, Vitaa et Slimane entre autres. Les artistes se produiront avec des acrobates.

Le réveillon le plus cosy est proposé par M6. L'animatrice Julia Vignali accueillera dans un loft une partie de La Bande à Fifi, et les artistes Dave, Jenifer, Amel Bent, Jary et Élodie Frégé. Le principe de l'émission intitulée Les Artistes remontent le temps et diffusée à partir de 21h15 : les artistes choisissent une année de la très riche décennie des années 80 avec une chanson phare et partagent ensemble des souvenirs et moments forts de leur jeunesse.