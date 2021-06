Philousports, star des réseaux sociaux, est décédé

Le monde du sport est en deuil. Philippe, bien plus connu sous le pseudonyme de Philousports sur Twitter, est décédé samedi 19 juin 2021, a indiqué l'agence de communication Agents Associés dans un tweet repéré par L'Équipe. Il avait 49 ans. Atteint de myopathie, Philousports inondait la toile de sa bonne humeur et faisait profiter de sa très riche culture sportive au quotidien à ses plus de 265 000 abonnées sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Philippe s'était notamment spécialisé depuis 2011 dans la production de gifs - des courtes vidéos qui tournent en boucle - qui traitent de l'actualité du sport. Football, rugby, basket, tennis... Il partageait au quotidien ces petites pastilles souvent critiques, drôles et pinçantes.

De nombreuses personnalités lui ont rendu. "Philousports, l’incarnation de la bienveillance et de la gentillesse, qui nous transmettait ici toute son humanité nous quitte. Trop tôt. La tristesse est immense et les mots manquent autant que sa présence", a tweeté le député LREM de la Vienne Sacha Houlié. "Repose en paix Philou ... notre fidèle supporter", s'est ému l'ancien marseillais Florian Thauvin.