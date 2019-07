Héloïse Martin et Rayane Bensetti dans "Tamara Vol.2"

publié le 31/07/2019

Rayane Bensetti monte au créneau. L'acteur et danseur a pris la défense d'Héloïse Martin, victime de grossophobie sur Twitter, après son passage dans Fort Boyard, le 27 juillet 2019. Une situation intolérable pour le jeune homme, qui n'a pas mâché ses mots sur le réseau social.

Dans un message du 30 juillet 2019, Rayane Bensetti, à l'affiche du Roi Lion où il double Simba, fustige toutes les personnes qui ont insulté et harcelé Héloïse Martin entre le 27 et le 28 juillet 2019.

"Twitter quel monde de gros bâtard !!! (...) Vous êtes honteux, ça me donne envie de vomir (...) Bande de lâches", a notamment écrit Rayane Bensetti. L'interprète de Diego dans les films Tamara termine son message par : "Allez voir #Tamara et regardez son talent au lieux de sa forme", avec l'émoji de la main où le majeur est levé.

Twitter quel monde de gros batard !!! Vous êtes honteux, ça me donne envie de vomir, ma #HeloiseMartin qui fais #FortBoyard pour une asso tout ce que vous avez à dire c’est parlé de son poids ?? Bande de lâches ! Allez voir #Tamara et regardez son talent au lieux de sa forme ¿¿¿¿ — Rayane Bensetti (@BensettiRayane) July 30, 2019

Au lendemain de sa participation à Fort Boyard, Héloïse Martin s'était défendu des attaques sur son poids. "C’est dingue de recevoir autant d’insultes sur mon physique. J’ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association. Je n’étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles", avait-elle répondu à ses détraqueurs, avant de quitter Twitter.