publié le 04/07/2018 à 13:38

Un programme très varié vous attend cette semaine au cinéma, avec pas moins de 13 nouvelles sorties en ce mercredi 4 juillet. De quoi peut-être vous donner envie d'aller faire un tour dans les salles obscures, qui en ce moment avec le Mondial de football et le beau temps, peinent à amasser des spectateurs.



En effet, selon nos confrères de CBO (site qui référence les chiffres du box-office cinéma), la catastrophe continue et ce malgré la fête du cinéma, qui prend fin ce soir. Les nouveautés se contentent de score très maigre comme en témoignent les chiffres : seulement 120 000 entrées pour Sicario 2, moins de 90.000 pour Budapest, 50.000 pour Les Affamés avec Louane, et enfin moins de 30.000 pour Un couteau dans le cœur, avec Vanessa Paradis.



Jurassic World boucle, quant à lui, sa quatrième semaine d'exploitation, avec un cumul de 2,7 millions de spectateurs.

Un ennemi redoutable baptisé l’hypnotiseur

Vous l'aurez compris, juillet n'est pas une période propice pour le cinéma. C'est donc un véritable pari que s'est lancé un véritable pari que s'est lancé Disney-Pixar, avec la sortie de son dernier film, Les Indestructibles 2, ce 4 juillet. Le film le plus attendu de l'été avec le carton planétaire qu'on connaît à son premier épisode. Le long-métrage nous raconte l'histoire d'une famille de super-héros qui brusquement se retrouve rejeté par la société alors qu'une nouvelle menace survient dans la ville avec un ennemi redoutable, baptisé l’hypnotiseur.

> Les Indestructibles 2 - Bande-annonce officielle

Le film s'inscrit dans la continuité du précédent opus, à une différence près que cette fois-ci c'est la maman (Elasticgirl) qui va monter au combat, pendant que le papa (Mr indestructible) reste à la maison s'occuper des trois enfants. Violette l'ado invisible, flèche le gamin ultra-rapide et Jack-Jack le petit dernier qui lui aussi révèle ses super-pouvoirs.



Une prouesse visuelle

Visuellement le film est absolument incroyable. Sur le fond, la thématique de l'évolution du rôle de chacun dans la famille est ultra-moderne. Et du côté des voix française, c'est encore du lourd : à commencer par Mr Indestructible, doublé par Gérard Lanvin. L'acteur français n'en est pas à sa première expérience puisqu'il avait déjà doublé Manny le mammouth dans L'âge de glace. La chanteuse Louane fait également parti du casting. Elle prête sa voix à la turbulente, agaçante, attachante, adolescente : Violette.



Les personnages secondaires sont eux aussi épatants comme en témoigne Edna Mode, la styliste qui habille nos Indestructibles. Et comme dans le premier film c'est Amanda Lear qui retrouve le costume. Vous l'aurez compris, les Indestructibles 2 est un véritable coup de cœur. Carton énorme aux États-Unis depuis sa sortie avec déjà déjà 450 millions de dollars de recettes. En France le premier film, sorti en 2004, avait attiré plus de 5 millions de spectateurs.



Du côté français

Parmi les autres sorties du jour trois films français ont tout de même retenu notre attention : Tamara 2 avec Rayane Bensetti. Une sorte de "Boum 2.0" sans grand intérêt si ce n'est un alignement de tous les clichés sur deux anciens compagnons, obligés de se retrouver dans une collocation : vont-ils craquer, vont-ils résister ? Suspens haletant pendant 1h42 !!



> TAMARA 2 Nouvelle Bande Annonce (Rayane Bensetti, Héloïse Martin, 2018)



De l'autre côté, on retrouve Joueur, un thriller vraiment haletant, sensuel même, de Marie Monge avec Tahar Rahim et Stacy Martin. Où comment le destin d'une jeune femme bascule lorsqu'elle rencontre un garçon dont la passion est le jeu, les cercles de jeu où parfois vos partenaires sont peu recommandables. Pas très novateur mais de bonne facture cela dit.



Benoît Poelvoorde en tête d'affiche

Et enfin, un film très particulier que j'affectionne beaucoup : "Au poste" (avec Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier, Grégoire Ludig), un film de Quentin Dupieux, un cinéaste fantasque dont les réalisations précédentes, Réalité, Rubber, ou bien encore Steak avec Éric et Ramzy, étaient à la fois bluffants et déroutants. Cette fois-ci, le réalisateur imagine le face à face entre un inspecteur de police et un suspect dans un commissariat. Des décors aux dialogues en passant par les situations, tout est absolument absurde et décalé.