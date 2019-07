"Fort Boyard" : victime de grossophobie, Héloïse Martin quitte Twitter

publié le 29/07/2019 à 20:45

"Allez ciao Twitter, bonne continuation les haters", a t-elle simplement écrit. Dimanche 28 juillet 2019, au lendemain de sa participation à Fort Boyard, Héloïse Martin a décidé de quitter Twitter, lasse d'être victime de critiques grossophobes.

L'actrice des films Tamara avait déjà fait l'objet d'attaques sur son poids lors de sa participation à Danse avec les Stars, en 2018. De nouveau la cible d'attaques violentes, elle a décidé de répondre aux "haters", dans un premier message, avant d'annoncer dans un autre qu'elle quittait Twitter. "C’est dingue de recevoir autant d’insultes sur mon physique. J’ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association", a-t-elle commencé, rappelant le principe du jeu culte.

"Je n’étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles. Et ce ne sont pas mes formes qui m’ont empêchée de gagner des clefs et des indices. C’est de la bêtise et de la méchanceté gratuite. Je vous plains tellement...", a-t-elle conclu, dans un post depuis supprimé. L'équipe de la star de Tamara (2016) et Tamara vol.2 (2018) a récolté plus de 13.000 euros pour l'association et l'émission a fait la meilleure audience de la saison. L'actrice a d'ailleurs été soutenue par la productrice de l'émission, Alexia Laroche-Joubert.

Bravo Héloise, tu as été super et tu as gagné tes jalons de super candidate du Fort, les jugements de ces aigris qui volent en escadrilles cachés par leur speudo et n’affrontent rien d’autres que leur rancoeur et leur désespoir on les laisse dans les tréfonds de leur médiocrité — Alexia Laroche Joub (@ALJ) July 28, 2019

"Les jugements de ces aigris qui volent en escadrilles cachés par leur speudo (sic) et n’affrontent rien d’autres que leur rancœur et leur désespoir on les laisse dans les tréfonds de leur médiocrité", a tweeté la productrice de Fort Boyard. Comme elle, de nombreuses personnes ont tenu à exprimer leur soutien sur Twitter. "Ne craque pas devant toute les conneries que les gens peuvent raconter, nous t'avons regardé hier soir sur @FortBoyardNet et tu était exceptionnel ! Idem que dans @DALS_TF1 !!", a notamment écrit un twittos.

En quittant Twitter, c'est encore une fois la personne attaquée, discriminée, qui est pénalisée. En plus des effets sur le mental de telles attaques arbitraires, dans un monde où les réseaux sociaux peuvent-être un outil de travail, l'auto-exclusion peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle. Plusieurs initiatives existent pour lutter contre les discriminations grossophobes, comme le compte @graspolitique_ notamment lancé par l'activiste Daria Marx.