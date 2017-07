VIDÉO - Le vibrant hommage de Céline Dion aux 86 victimes de l'attentat de Nice

publié le 21/07/2017 à 09:59

Céline Dion continue sa tournée française démarrée le 29 juin au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Après des shows applaudis à tout rompre à Paris, Marseille et Lyon, la chanteuse québécoise a terminé son Live 2017 en France à Nice. Un concert épique comme les précédents mais avec un vibrant hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice, un an après l'attaque. Sur la scène de l'Allianz Riviera, Céline Dion a revêtu un t-shirt blanc sur lequel le nom des victimes est inscrit en forme de cœur. Ce dernier est devenu le symbole de mémoire de l'attentat.



Sous les applaudissements du public, Céline Dion a commencé à chanter l'un de ses titres les plus célèbres : S'il suffisait d'aimer. L'émotion s'est propagée de la scène aux gradins et les 32.000 spectateurs ont accompagné la star. La scène était illuminée du cœur géant de Nice. Elle a ensuite formé un cœur avec ses doigts, dos au public, qui l'a imité pour un vibrant hommage.



#CelineDionLive2017 Sublime Céline émouvante, talentueuse et généreus... un bonheur ce concert. Hommage aux niçois. pic.twitter.com/DkEVZvE0Bn — Anne Ramos (@AnneRamos06) 20 juillet 2017

Celine Dion a rendu hommage à sa manière aux victimes du 14 juillet à #Nice en portant le t.shirt des Anges de la Prom pic.twitter.com/O7PIDjpaHb — philippe dupuy (@djphilip) 20 juillet 2017