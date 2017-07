"Non mais là y'a plus de limites..."

publié le 14/07/2017 à 15:17

Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Courant juillet, Céline Dion a réalisé un shooting photo pour le magazine Vogue en compagnie du photographe Alvaro Colom. Durant la séance, la chanteuse a adopté différentes postures "contemporaines", parfois légèrement ridicules. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les internautes adeptes du détourage photo, détournent les clichés de la star.



Sous le hashtag #PoseTaCéline, de nombreux Twittos se sont amusés à mettre en scène la chanteuse, vêtue d'une longue robe grise Christian Dior, dans les situations plus qu'improbables. Les possibilités sont infinies. On retrouve ainsi Céline en Joséphine de Beauharnais, en samouraï, en serre-livre ou au marché.

C'est ainsi que l'interprète de Pour que tu m'aimes encore est devenue un mème internet, pour le plus grand bonheur de nos yeux.