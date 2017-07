Céline Dion et René Angélil, un amour éternel

publié le 22/07/2017 à 07:29

Janvier 1981. Dans son bureau de Montréal, le producteur René Angelil, 39 ans, dévisage une gamine de 12 ans, pâle et chétive. Céline Dion, encadrée par sa mère et l'un de ses frères, hésite à chanter devant cet homme qu'elle ne connait pas. D'ordinaire, elle est moins timide. Dans la famille Dion - quatorze enfants, musiciens de père en fils et en filles -, on a l'habitude du spectacle. Quand enfin, cette voix surgit. René Angelil est interloqué, les yeux pleins de larmes. La petite Céline est sur un nuage.



Avec elle, René, joueur de poker invétéré, va tenter le pari le plus risqué de sa carrière : faire de ce phénomène une star internationale. Pour elle, il s'endette, frôle la faillite, embauche le parolier de Dalida et Reggiani, Eddie Marnay, pour lui composer un premier tube. La Voix du Bon Dieu, comme dit la chanson, est bien celle de Céline Dion.

> Céline Dion : "La voix du bon Dieu"

Rien n'est trop beau pour elle. René la métamorphose. Cours de chant, de danse, nouvelle garde robe, nouveaux auteurs. En 1983, la France découvre enfin, à la télé, celle qui va devenir une icône.

Au fil des mois, la presse s'interroge sur ce couple à qui tout réussit. Elle évoque une liaison. Ils ne peuvent plus marcher l'un sans l'autre. Céline pose chaque soir sur sa table de nuit la photo de celui qu'elle aime secrètement. René est déchiré : c'est un homme marié qui se croit trop âgé pour une histoire d'amour. Il attendra donc qu'elle ait 20 ans.



Ce 30 avril 1988, à Dublin, elle remporte l'Eurovision. Ne partez pas sans moi sacre Céline Dion. Rendez-vous avec la gloire et, enfin avec l'amour. Puisque la légende dit que ce soir-là à l'hôtel, il y eut un premier vrai baiser. Premier acte d'une histoire qui allait durer vingt-huit ans,jusqu'à ce que la douleur et les larmes ne les rattrapent.

> Céline Dion : "Ne partez pas sans moi"

Élisabeth Reynaud a publié Céline et René, un amour invincible (Éditions les deux salamandres).