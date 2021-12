"On est en direct" : "Vous bousillez la vie des gens", Jérémy Ferrari interpelle Castaner

"En ce moment, le quotidien des gens est très violent", a souligné l'humoriste. Invité de l'émission On est en direct présenté par Laurent Ruquier et Léa Salamé samedi 18 décembre sur France 2, Jérémy Ferrari a interpellé le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, également présent sur le plateau, à propos de la situation sanitaire et de sa gestion par le gouvernement.

"On est en train de bousiller la vie des gens", a lancé l'humoriste à Christophe Castaner, avant de fustiger "les sortes de projets et de chiffres" donnés en réponse à la crise, et pas toujours compréhensibles pour le plus grand nombre. "Quel est le concret", a ainsi demandé Jérémy Ferrari, qui dénonce également un certain manque d'intérêt pour les vrais problèmes rencontrés par la France, notamment dans ses hôpitaux.

Ce dernier s'est ainsi emporté au sujet du manque de lits dans les services hospitaliers, mais aussi sur l'augmentation de 200 euros accordées aux soignants. "Cela reste en dessous de la moyenne européenne", a-t-il affirmé. Il a également soulevé la problématique des démissions en masse dans les hôpitaux, de soignants épuisés par la crise sanitaire, mais aussi plus globalement par la gestion des hôpitaux.

"Vous avez réussi à démotiver de vrais passionnés", a accusé Jérémy Ferrari. "Je trouve votre constat trop dramatique", lui a alors rétorqué Christophe Castaner.