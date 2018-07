Quatre tentatives de vol du corps de Lady Diana en 20 ans

publié le 27/07/2017 à 22:51

Le 31 août 1997, Lady Diana succombait à un terrible accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Six jours plus tard, la Grande-Bretagne offrait des funérailles nationales à sa Princesse des Coeurs, aussi surnommée Lady Di. Depuis, elle repose dans le Northamptonshire, sur l'île d'Althorp, fief de la famille Spencer depuis cinq siècles. Non ouverte au public, cette île située au milieu d'un étang n'est accessible qu'en barque. Non loin de là, un mausolée a néanmoins été construit pour que les admirateurs de Lady Di puissent se recueillir.



Pourtant, selon Charles Spencer, le frère de Lady Diana, depuis l'enterrement, quatre tentatives d'exhumation ont été entreprises par des inconnus. "Nous avons eu à quatre reprises des tentatives de vol de son corps au cours des 20 dernières années. Je suis très content que nous les ayons toutes vues", a-t-il raconté au micro de la BBC. "Il y a des gens étranges là-bas. La garder ici reste l'endroit le plus sûr", a t-il ajouté.

Mettre fin au mystère qui plane

Vingt ans après sa mort, Lady Diana continue d'intriguer. Entre vols de bijoux et passions détraquées, les motifs de ces tentatives d'exhumation peuvent être nombreux. En agissant ainsi, les malfaiteurs ont peut être souhaité mettre fin au mystère qui plane quant à l'emplacement du corps de Lady Diana. En effet, des théories émettent l'hypothèse que le corps de la princesse de Galles ne repose pas sur l'île d'Althorp mais aurait été incinéré. Des théories largement réfutées par la famille royale.