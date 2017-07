Lady Diana dans la Curiosité

publié le 04/07/2017 à 18:45

Lady Diana 20 ans après

C'était une femme aimée, adulée qui arborait toujours un sourire mélancolique, Lady Di a disparu il y a 20 ans. Son histoire avait tout d’un conte de fée et pourtant le destin de Lady Di a sans cesse été marqué par les déceptions et les drames...C’est ce que nous raconte la grand reporter de Télé-Loisirs, Candice Dupret.

Lady Di 20 ans déjà , le hors série du magazine Télé-Loisirs est en kiosque !

Télé Loisirs Hors série

Le mentalisme au quotidien

Quelles sont les astuces pour se préparer à une négociation ou un entretien d'embauche ? pour détecter le mensonge, vaincre son stress ou simplement gagner au Chifumi ? Et si le mentalisme pouvait nous apporter toutes les solutions ? c'est ce que nous révèle le mentaliste Fabien Olicard.

Fabien Olicard est l'auteur du livre Votre cerveau est extraordinaire publié aux éditions First



Votre cerveau est extraordinaire

L'histoire de la Croix-Rouge

On vous raconte un grand destin, celui d’un homme qui, sur un champ de bataille, a eu l’idée de créer la Croix-Rouge pour aider tous les blessés et les pauvres du monde entier.

Qui est Henri Dunant ? Comment a-t-il réussi à imposer ce projet pharaonique ? C'est ce que nous racontent ce soir le médecin et bénévole à la Croix Rouge française Françoise Fromageau, et l’éditeur du magazine Aider, Jean-Paul Arif.

La revue Aider est disponible en kiosque.

Revue Aider