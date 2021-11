Propos polémiques de Patrice Laffont sur son salaire : Pascal Praud le défend sur RTL

Patrice Laffont au cœur d'une polémique, Pascal Praud a pris sa défense dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 4 novembre. Invité sur le plateau de L'instant de Luxe pour Télé Star le 2 novembre dernier, l'ancien animateur avait révélé craindre de finir dans la rue avec sa petite retraite de 3.500 euros. Des propos qui ont choqué les téléspectateurs qui n'ont pas manqué de réagir vivement sur les réseaux sociaux.

"Je l'ai appelé et il m'a dit : 'Je n'ai pas dit ça'. C'est un des types les plus sympas au monde Patrice Laffont", a d'abord réagi Pascal Praud sur RTL. "Il est toujours producteur des Chiffres et des lettres, c'est ce qu'il m'a dit, il est toujours sur scène au théâtre, c'est également ce qu'il m'a dit et effectivement il a eu une vie faite de paillettes et d'un certain train de vie et aujourd'hui à 82 ans peut-être n'a-t-il plus ce train de vie c'est sans doute ce qu'il a voulu dire", a décrypté l'animateur.

"Comme il est cash Patrice Laffont parce qu'il appartient à une génération qui disait les choses il y a un peu d'esprit et d'humour là-dedans. Je veux bien qu'on lui tombe dessus Patrice Laffont mais c'est un type très sympa dans le métier", a-t-il poursuivi.

Une auditrice en désaccord avec Pascal Praud

Une défense que ne partage pas Élisabeth, auditrice de RTL, furieuse : "On peut être cash mais on ne dit pas n'importe quoi à la radio. Je suis choquée en disant qu'il avait 3.500 euros par mois et qu'il lui faudrait 10.000 pour vivre. C'est inadmissible. Il y a des petits retraités qui se battent et ils entendent ça ? C'est la révolution".

"Il ne l'a volé à personne. Il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il dit : 'bah voilà j'avais un gros train de vie, je gagnais bien ma vie et le jour où je gagnerai plus ma vie, je ne pourrais plus avoir ce train de vie là et je serais peut-être à la rue'. Il a 82 ans, il bosse encore'", a répondu Pascal Praud.