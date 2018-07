publié le 28/07/2017 à 19:25

Vendredi 28 juillet, les téléspectateurs pourront retrouver un inédit dans Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1, la rediffusion de la série Cherif sur France 2 ou de nouveaux épisodes de Rosewood sur M6. Mais il y a plus divertissant encore sur France 3 qui propose L'âge d'or des variétés, dédié aux Carpentiers, des anciens de RTL.



Il n'y a rien de mieux pour le moral que ce divertissement qui retrace sans animateur, extrêmement intelligemment, la carrière de ce couple qui, durant 20 ans, obligea acteurs et chanteurs à succès à jouer collectifs, à se déguiser et à jouer des sketchs qui leur prenaient du temps, à cette époque épique d'avant la promotion.

Mireille Mathieu est celle qui a participé le plus souvent aux shows des Carpentiers. Chaque émission coûtait très cher à cause des costumes et des incroyables décors, une vraie piscine par exemple, prête 5 minutes avant le début du générique.

De nombreuses anecdotes

Des faux murs avaient également été conçus pour s'effondrer à la fin d'une chanson de Michel Sardou, pour faire une fausse frayeur aux téléspectateurs. "On ne pensait pas qu'il y aurait autant de poussière, autant de dégâts, ça avait affolé quand même les pompiers", avoue le réalisateur.



Cette spéciale est évidemment riche en anecdotes : on apprend ainsi qu'un certain Laurent Baffie, alors adolescent, y avait été figurant. Mais la force de l'émission, c'était évidemment les contacts entre gens qui ne se croisaient pas par ailleurs, Guy Bedos, Sophie Daumier, et Joe Dassin par exemple, ou Johnny Hallyday, Michel Sardou et Mireille Matthieu.

Ce week-end, le football féminin

Samedi 29 juillet, TF1 propose une émission inédite consacré à Michel Berger, disparu il y a de cela 25 ans. De nombreuses personnalités (Christophe Willem, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy,...) ont accepté de monter sur les planches de la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, pour lui rendre hommage. Dimanche 30 juillet, les téléspectateurs pourront également (re)découvrir sur France 2 le film Yves Saint Laurent, avec Pierre Niney et Guillaume Gallienne.





Le week-end est également encore marqué par le football féminin sur France 3 : samedi, c'est un match Allemagne-Danemark, alors que dimanche on pourra suivre les quatrièmes quart de finale.