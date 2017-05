Michel Sardou fait ses adieux à la chanson

publié le 26/05/2017 à 09:34

"J'arrête de chanter". Dans une interview accordée au Parisien ce vendredi 26 mai, Michel Sardou annonce qu'il met un terme à sa carrière de chanteur pour se consacrer exclusivement au théâtre. L'interprète des Lacs du Connemara, La Maladie d'amour ou Je vais t'aimer a justifié sa décision par son âge.



L'artiste a célébré ses 70 ans cette année : "C'est comme les sportifs, qui raccrochent à 35 ans. Ils jouent toujours bien mais courent moins vite. Ma voix, avec l'âge, a descendu. Ce que j'ai gagné en grave, je l'ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit de me faire plaisir", a répondu Michel Sardou au Parisien.



Le chanteur sera ainsi en tournée pour La Dernière Danse à partir de juillet et jusqu'en mars 2018. Il signera ensuite son 26e et dernier album, avant de retrouver la scène, celle du théâtre. "J'adore le populaire, le théâtre de boulevard, n'en déplaise aux intellos. J'entends rire les spectateurs. Ça me change. Car on ne se marre pas franchement dans mes chansons. Au théâtre, je jouerai jusqu'au bout. Mais vous savez, on ne choisit ni sa mère ni sa mort", s'amuse-t-il.