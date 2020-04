Programme TV : ce soir, "Top Chef" sur M6

publié le 08/04/2020 à 18:01

Au programme pour votre soirée du 8 avril 2020, le téléfilm Vivre sans eux sur France 2 réalisé par Jacques Maillot.



Martin, un senior, incarné par Bernard Le Coq, cherche son fils. Tandis qu'Adèle, jouée par Esther Garrel cherche son père. Alors, ils ne se connaissent pas, mais ils se retrouvent dans le domaine où vivaient les deux hommes en couple.

Ils ignorent ce que le téléspectateur sait dès les premières minutes : le manoir a été racheté par un monstre, Olivier, joué par Grégory Montel de la série Dix pour cent, qui les as abattu à bout portant. Martin pressent un drame, pas Adèle qui l'accuse de paranoïa. C'est bien écrit, bien décrit et bien construit. Il faudrait juste que le casting articule un petit peu plus par moments. Et c'est typiquement le genre de fictions que découvre le jeune public en période de confinement.

Top Chef sur M6

Démarre ce soir la version raccourcie de Top Chef, qui entame sa 8e semaine de compétition. Les candidats encore en lice : Mallory, Gratien, David, Mory, Diego, Adrien. Dans la première épreuve pour le chef Jacques Maximin, Mory fait équipe avec Diego et Adrien. Ensemble, ils vont revisiter le pigeon et le proposer au chef à la sauce yassa. De leur côté, Gratien et Adrien se démènent pour trouver la plus belle assiette de présentation.