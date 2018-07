publié le 25/07/2017 à 18:28

Outre Quantico sur M6, la chaîne France 5 invite les téléspectateurs à suivre Nus et culottés. Il s'agit d'un programme né en 2012 et qui met en scène Nans Thomassey et Guillaume Mouton, alias Nans et Mouts qui, à chaque émission, se fixent un objectif, et partent nus comme des vers. On en voit juste assez pour constater qu'ils sont très bien et côté faces et côté fesses, comptant sur les habitants pour les nourrir les faire dormir les vêtir. Ce soir, ils se rendent à Amsterdam.



Et à une ou deux exceptions près, ça marche. Ils trouvent constamment des gens pour les aider, le physique aidant peut-être. Sur leur route ils vont successivement trouver une famille qui va leur donner un canoë pour descendre la Meuse, des hollandais bohèmes qui vont leur offrir une caravane à retaper... Et à un ou deux mauvais coucheurs près, ils attirent la sympathie comme le hameçon la truite, avec des rencontres émouvantes, comme un groupe d'handicapés ou un jeune musulman kabyle. Nus et culottés est parfois étrange, mais elle plaît au public. Comme quoi, la vérité toute nue ça marche.

"Luc Besson, à la conquête des étoiles" sur TMC

La veille de la sortie de Valérian au cinéma, 197 millions d'euros de budget, TMC nous offre un portrait inédit de Luc Besson réalisateur du film, et ce documentaire résumant sa carrière et le tournage de Valérian étant produit par une de ses filiales, inutile d'y chercher le moindre recul, c'est une hagiographie à prendre comme tel, et il faut reconnaître que c'est très plaisant à suivre. Rendez-vous à 21h.