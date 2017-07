Laetitia Milot a "toujours l'espoir de devenir maman" grâce à une opération

publié le 25/07/2017 à 11:39

Elle est l'une des chouchous du public français et ses séries cartonnent à la télévision. Après avoir été révélée par la saga de France 3 Plus belle la vie, l'actrice a tenté l'aventure TF1 avec La vengeance aux yeux clairs et un succès certain avec près de 6 millions de téléspectateurs lors de la première saison et près de 28% de part d'audience. Un carton qui a amené TF1 à renouveler la série pour une saison 2 qui sera diffusée courant 2018.



Dans un entretien accordé à Télé 7 Jours, Laetitia Milot a confié qu'un nouveau venu ferait son apparition lors de la saison 2 de la série, à savoir Thierry Frémont. Une valeur sûre comme elle a pris l'habitude d'en côtoyer sur les tournage et aux côtés desquelles elle est de plus en plus à l'aise. "J'ai gagné en confiance. Quand je joue avec des pointures comme Marie-Anne Chazel et Antoine Dulery, ça me booste", confie-t-elle.

Sur un plan personnel, la comédienne revient sur son Endométriose, un problème contre lequel elle sensibilise l'opinion et l'empêche jusqu'à présent d'avoir un enfant. Mais il semble que l'espoir est de mise. "J'ai subi une opération compliquée en mars. J'ai toujours l'espoir de devenir maman, révèle Laetitia Milot. Le chirurgien m'a d'ailleurs laissé entendre que je pourrais avoir une bonne surprise dans les six à neuf mois".