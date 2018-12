publié le 28/12/2018 à 17:55

Pour cette soirée du 28 décembre 2018, on signale la diffusion de la nouvelle saison de la série policière américaine NCIS. Le feuilleton culte avec Mark Harmon - personnage central - revient pour une quinzième saison pleine de surprises, de rebondissements et de bonnes idées. C'est à suivre à partir de 21 heures sur M6.



Pour les fans de magie, on note la retransmission, sur C8, du programme Les plus grands magiciens du monde : les Mandrakes d'or 2018. Une 29e édition présentée par Maxime Guény qui récompense les meilleurs du monde entier. Au programme : illusions, manipulation et mentalisme.

La chaîne Canal + mise quant à elle sur une valeur sûre de la comédie française : Les Tuche 3. Avec 5,7 millions de spectateurs et spectatrices, le film d'Oliver Baroux a su s'imposer comme la comédie française la plus appréciée du public cette année 2018.