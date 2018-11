publié le 06/11/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 6 novembre 2018, on retrouve La France a un incroyable talent sur M6. L'émission a connu son meilleur démarrage en audience depuis 7 ans avec le premier épisode diffusé mardi 30 octobre 2018. Le programme donne sa chance à toute personne de 6 à 90 ans pensant avoir un incroyable talent.



Dans ce deuxième épisode, on va découvrir Jean-Baptiste, il a 35 ans et se trouve être le sosie vocal de Johnny Hallyday. La ressemblance entre les deux chanteurs est frappante. Sa prestation a d'ailleurs bouleversé le public et le jury. L'émission est à suivre à partir de 21 heures.

En face, TFX propose le film Spider-Man, avec Tobey Maguire. Le long-métrage avait connu un immense succès lors de sa sortie en 2002. Le réalisateur Sam Raimi avait ainsi renouvelé le genre avec cette adaptation de l'homme-araignée. Il a donné lieu à deux suites, Spider-man 2 (2004) et Spider-man 3 (2007).