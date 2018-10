publié le 09/10/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 9 octobre 2018, Paris Première diffuse le film L'Emmerdeur, réalisé par Édouard Molinaro, sorti en 1973. Lino Ventura est un tueur froid et silencieux qu'un cocu dépressif et bavard va gêner dans sa mission qui est de tuer, depuis sa chambre d'hôtel de Montpellier, le témoin d'un procès à son arrivée au Palais de justice.



Même si Jacques Brel était misogyne dans certaines de ses déclarations, ce n'est pas grave car quelque mal que les hommes disent des femmes, elles en balancent deux fois plus. Le cocu dépressif ayant tenté de se suicider et s'étant raté, vu qu'il rate tout, Lino Ventura doit l'aider à régler ses affaires s'il veut pouvoir passer aux siennes, bien sûr en toute discrétion sauf que la discrétion et Pignon, c'est comme la bonne chère et la haute couture, ça ne va pas ensemble. Le film est un excellent divertissement.

En face, France 2 propose sa série policière Crimes parfaits. Comme dans Columbo, on sait dès le début qui a tué la victime. Ce soir, une joggeuse pousse son amant dans l'eau et l'achève, le commissaire chargé de l'enquête (Philippe Caroit) appelle le procureur (Claire Borotra). On peut reprocher à ce polar un ton badin parfois plus déplacé que le corps de la victime. L'épisode est à suivre à partir de 21 heures.