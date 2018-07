Produits dérivés, assurances... Le business juteux de Dieudonné

publié le 31/10/2016 à 18:06

Malgré ses déboires judiciaires, les affaires de Dieudonné se portent très bien. À 50 ans, l'ancien complice d'Élie Semoune cumule quelque 16 condamnations sur son casier judiciaire, et plus de 200.000 euros d'amende qu'il n'a pas encore fini de payer. Les affaires de Dieudonné se portent pourtant à merveille.



En 2014, l'année où l'humoriste avait cumulé de nombreuses polémiques, avec à la clé l'interdiction de son spectacle Le Mur dans de nombreuses salles, Dieudonné M'Bala M'Bala enregistrait un résultat total d'exploitation de 1.586.534 euros, soit le triple de l'année précédente relève BFMTV.

Outre les recettes de ses spectacles, dont les places étaient vendues entre 35 euros et 39 euros, le polémiste a réussi à monétiser le succès qu'il rencontre auprès de ses fans en mettant en place un merchandising diversifié sur son site internet. L'image de l'humoriste est ainsi déclinée sur toute une gamme de produits, du bonnet à 9,90 euros au mug vendu 25,90 euros.

Dieudonné se lance dans le courtage avec "Ananassurance"

Si cette vente de "goodies" n'avait rien d'exceptionnelle jusque-là, Dieudonné a récemment diversifié sa petite entreprise en se lançant dans le courtage d'assurance avec "Ananassurance". En reprenant une fois encore son fruit fétiche, avec lequel il avait déjà chanté le plus que controversé Shoananas, l'humoriste se targue de lancer "un projet solidaire et indépendant du système". "Nous sommes, telle une arche de Noé sur l’océan du web, prête à reconstruire un monde qu’il nous est permis d’imaginer plus juste", peut-on lire sur son site.



Ananassurance propose quasiment toute la gamme des contrats d'assurances classiques : "véhicule, habitation, ou encore santé. Ce système de courtage ne serait cependant que de "l'intermédiation inutile" selon Philippe Taboret, le président de l’association des courtiers interrogé par BFMTV. Pour ce spécialiste, l'humoriste mettrait à profit sa notoriété “pour attirer les gens et ensuite revendre ses fichiers”. Un an après le lancement de Ananassurance, Dieudonné revendique plusieurs dizaines de milliers de clients.