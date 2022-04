Présidentielle 2022 : le réalisateur Xavier Beauvois brûle sa carte électorale après l'élimination de Mélenchon

Une troisième place qui a du mal à passer. Dimanche 10 avril, le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon est arrivé derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen à l'issue du premier tour. Avec près de 22% des suffrages récoltés, la défaite est amère pour les partisans du candidat de gauche, à l'image du réalisateur Xavier Beauvois.

Soutien du candidat Mélenchon, celui-ci a posté une vidéo sur Twitter, moins de deux heures après la révélation des premières estimations. Pendant une quarantaine de secondes, on le voit détruire sa carte électorale en la brûlant. Une vidéo publiée sans aucun commentaire, ni légende.

Dans la foulée, plusieurs personnalités se sont insurgées contre l'acte du réalisateur du film Des hommes et des dieux ou Albatros. Comme par exemple le philosophe Raphaël Enthoven : "Pourquoi est-ce toujours fièrement que les gens font une connerie ?", a-t-il réagi. On rappelle également que ce document n'est, en aucun cas, obligatoire pour prendre part aux opérations électorales, seule une pièce d'identité avec photographie suffit.

Il n'en reste pas moins que le réalisateur, comme une part non négligeable du reste de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon semble bel et bien décidé à s'abstenir ou, du moins, à ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le 24 avril prochain.