Pourquoi Rooney Mara et Joaquin Phoenix ont choisi d'appeler leur fils River ?

publié le 28/09/2020 à 11:47

Rooney Mara (Millénium: Les hommes qui n'aimaient pas les femmes) et Joaquin Phoenix (Joker) sont devenus parents d'un petit garçon. C'est le média américain US Weekly qui relaye l'information dévoilée par le réalisateur russe Victor Kossakovsky avec qui Joaquin Phoenix a collaboré pour le documentaire Gunda. Le documentaire a été récompensé au Zurich Film Festival, le 27 septembre dernier.

Le fils de Rooney Mara et Joaquin Phoenix s'appellent River. Un prénom en hommage à River Phoenix, le frère de l'acteur, décédé d'une overdose en 1993 à 23 ans. "Il [Joaquin Phoenix] a eu un bébé dont le prénom magnifique est River, c'est pour cela qu'il est absent", a expliqué Victor Kossakovsky sur la scène du Zurich Film Festival.

Lors de la remise de son Oscar du Meilleur acteur pour Joker, Joaquin Phoenix avait livré un discours émouvant en hommage à son frère, dont il parle peu publiquement : "Quand il avait 17 ans, mon frère [River Phoenix, nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le drame musical À bout de course] a écrit ces paroles de chanson : "Cours après l'amour et la paix suivra. Merci".

Rooney Mara et Joaquin Phoenix se sont rencontrés en 2013 sur le tournage de Her de Spike Jonze. Ils jouaient d'ailleurs un couple séparé. Ils se sont ensuite retrouvés en 2018 dans Marie Madeleine. C'est à partir de ce moment qu'ils se sont mis ensemble, comme le précise le média américain Page Six.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ — Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020