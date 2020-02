publié le 11/02/2020 à 13:16

C'était sans aucun doute le discours le plus engagé de la cérémonie des Oscars 2020. En recevant son prix de Meilleur acteur pour Joker, Joaquin Phoenix s'est de nouveau transformé en activiste et a prononcé un discours émouvant pour la cause animale.

"Je pense que nous sommes de plus en plus déconnectés de la nature. Nous avons l'impression d'être au centre de l'univers, commence-t-il. (...) Nous considérons que nous avons le droit d'inséminer artificiellement une vache et de la séparer de son veau malgré ses pleurs pour lui voler son lait et le verser dans nos céréales le matin... Nous avons peur du changement dans notre quotidien". Des propos qui ne sont pas du tout passés auprès des éleveuses bovines qui ont répondu à l'acteur du Joker, comme le rapporte le média américain USA Today.

"Un veau nouveau-né est séparé de sa mère au bout de 20 minutes, mais c'est pour la sécurité du veau", explique Tina Hinchley, une productrice fermière du Wisconsin au Milwaukee Journal Sentinel. "Si la vache a du fumier sur elle [après la naissance], il y a un risque pour que ce petit veau soit contaminé par la salmonelle, l'E. coli ou la listeria, ou toutes autres choses qui traînent à la ferme", poursuit-elle.

Une lettre ouverte à Joaquin Phoenix

Sur son blog, Carrie Mess, une autre productrice laitière a écrit une lettre ouverte à Joaquin Phoenix, dans la foulée de son discours aux Oscars 2020 : "Joaquin, vous n'avez pas besoin de boire du lait. Vous n'avez pas besoin d’utiliser ou de consommer des produits d'origine animale. Je respecte vos croyances."

"Mais, comprenez qu'il n'y a pas plus connectés à la nature que les agriculteurs qui sont ici, soucieux de la terre et des animaux dans des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler", lui écrit-elle avant de lui demander de "quitter Hollywood" pour se rendre compte qu'il n'est pas du tout connecté à la nature.