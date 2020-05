Rooney Mara et Joaquin Phoenix bientôt parents pour la première fois ?

publié le 19/05/2020 à 06:12

Carnet rose ou bleu pour Rooney Mara et Joaquin Phoenix. Selon une source qui s'est confiée au média américain Page Six, le couple deviendra bientôt parent. L'actrice de Carol et Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes, serait "enceinte de six mois".

Comme le précise la source à Page Six, Rooney Mara et Joaquin Phoenix, multi-récompensé pour son rôle dans Joker, ont fait profil bas pendant le confinement aux États-Unis, mais l'actrice aurait été aperçue dans les rues de Los Angeles avec "des vêtements amples pour cacher son ventre arrondi". Cependant l'information n'a pas été officialisée par les représentants du couple, qui n'ont pas répondu aux questions de Page Six.

Rooney Mara et Joaquin Phoenix se sont rencontrés en 2013 sur le tournage de Her de Spike Jonze. Ils jouent d'ailleurs un couple séparé. Puis ils se retrouvent en 2018 dans Marie Madeleine. C'est à partir de ce moment qu'ils se mettent ensemble, comme le précise le média américain.