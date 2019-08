publié le 14/08/2019 à 17:15

C'est une première pour la série. Le 21 août prochain, Plus belle la vie va accueillir un nouvel acteur pour y incarner un personnage central. Le comédien Samuel Allain-Abitbol, atteint de trisomie 21, a partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram mardi 13 août.

Un choix logique pour les scénaristes qui avaient beaucoup abordé le thème du handicap tout au long de la série notamment avec le rôle de Luna Torres. Incarné par Anne Décis, le personnage avait été victime d'un grave accident de voiture, la rendant paraplégique.



"Depuis dix-huit mois, on réfléchit à l’introduction d’un personnage trisomique. C’est assez compliqué car cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré. Mais ça y est, on a trouvé l’histoire et on se met en quête du bon comédien auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des trisomiques", avait déclaré le producteur de Plus belle la vie, Sébastien Charbit.

D'après les informations de Téléstar, le nouveau personnage sera employé au célèbre bar du Mistral en tant que "nouveau barman en herbe". Le jeune comédien aura la chance d'apparaître dans cette série mythique de France 3, créée en 2004, dès le 21 août 2019.