Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans

publié le 27/05/2018 à 09:19

Pierre Bellemare est mort à l'hôpital Foch samedi 26 mai, a-t-on appris ce dimanche. Animateur radio, journaliste et conteur, Pierre Bellemare était affaibli depuis plusieurs semaines.



Il avait débuté sa carrière en 1954 à l'ORTF. Visage connu de toutes les générations, il avait notamment présenté la célèbre émission La Tête et les Jambes, dans les années 1960. C'est à lui que l'on doit l'arrivée de plusieurs concepts américains en France comme le téléshopping et le prompteur. Il avait débuté en 1954 à l'ORTF et connu de nombreux succès à la télévision.

Homme de radio, il avait officié sur RTL et Europe 1. Sa voix chaude et rassurante avait notamment accompagné les Grosses Têtes, sur la première radio de France de 1992 à 2013. En 2009, il avait repris son rôle de conteur sur RTL avec ses Incroyables histoires.

Mais ce sont aussi ses talents de conteur qui avait fait sa renommé. Tout au long de sa carrière, il a publié une quarantaine d'ouvrages sur des histoires vraies hors-du-commun.



Ces dernières années, il avait joué au cinéma dans OSS 117: Rio ne répond plus en 2009, mais aussi dans Les Tuches en 2011.