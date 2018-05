L'écrivain américain Philip Roth est mort à l'âge de 85 ans

et AFP

publié le 23/05/2018 à 05:41

L'écrivain américain Philip Roth est mort mardi 22 mai à l'âge de 85 ans. Annoncé par les médias outre-Atlantique, le décès de ce géant de la littérature a été confirmé par un ami proche. Auteur prolifique, Philip Roth avait reçu le prix Pulitzer en 1998 pour Pastorale américaine.



Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark (New Jersey), avait été régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir néanmoins.



Philip Roth était notamment l'auteur de La Tache ou Le complot contre l'Amérique. C'est le livre Portnoy et son complexe qui l'avait révélé au grand public en 1969. L'ouvrage avait fait scandale, à la fois pour ses descriptions sexuelles très crues et sa façon d'aborder la judaïté. Régulièrement salué comme le plus grand écrivain américain de son époque, il avait annoncé sa décision d'arrêter d'écrire en 2012.