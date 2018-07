publié le 31/05/2018 à 11:20

C'est au cœur de l'église Saint-Roch à Paris, lieu de culte qui accueille souvent les artistes, qu'un hommage d'une heure a été rendu à l'animateur de radio et de télévision Pierre Bellemare ce jeudi 31 mai.



Sa famille et ses amis étaient présents pour accueillir son cercueil vers 10h30. Son épouse, Roselyne, était accompagnée de ses enfants dont son fils, l'animateur Pierre Dhostel, qui a repris le flambeau de son père pour les programmes de télé-achat. Certaines célébrités comme la chanteuse Line Renaud se sont aussi rendues à Saint-Roch pour suivre la cérémonie religieuse et faire un dernier adieu à ce monument de la vie médiatique française.

Les cendres de Pierre Bellemare, décédé le samedi 26 mai à l'âge de 88 ans, seront déposées quelques jours plus tard dans la chapelle familiale au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Un ultime geste qui se fera loin des caméras et du public, dans la stricte intimité familiale.

La disparition du père du télé-achat, connu pour sa voix enveloppante et son art du récit, a suscité de très nombreux hommages, de Michel Drucker à Stéphane Bern en passant par Jean-Pierre Foucault. "Pierre Bellemare aura marqué de son empreinte unique l'histoire de la radio et de la télévision françaises et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenus familiers et que les imitateurs croquaient avec affection", avait pour sa part salué le président Macron.