et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 04/06/2019 à 10:44

Après 36 ans de one-man-show, Patrick Timsit tire son chapeau. L'humoriste sera une dernière fois sur la scène mythique de l'Olympia du 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021 avec Adieu peut-être, merci c'est sûr.



"À chaque fois que je disais adieu, les gens n'y croyaient pas [...] C'est comme les sportifs sauf qu'on est plus âgés quand on prend sa retraite", ironise Patrick Timsit au micro de RTL. "Il vaut mieux prendre la décision, on souffre moins."



Pour faire ses adieux à la scène et au stand-up, l'humoriste a donc choisi un spectacle inédit en collaboration avec Bruno Gaccio et Jean François Halin. "C'est un travail de groupe qui a commencé il y a 30 ans", explique-t-il avant de continuer : "C'est aussi l'occasion de revisiter les anciens sketchs et de faire plein de surprises. Au niveau de la structure, mon travail dans l'équipe, c'est de savoir ce que je veux dire."

"Adieu peut-être", le prochain spectacle de Patrick Timsit

J'aurais d'autres modes d'expression, je ne lâcherai pas tant qu'on voudra de moi ! Patrick Timsit Partager la citation





"J'étais déjà ému parce que je savais déjà que le prochain serait le dernier", raconte Patrick Timsit à propos de son spectacle précédent, On ne peut pas rire de tout débuté en 2016. "J'aurais d'autres modes d'expression, vraiment, je ne lâcherai pas tant qu'on voudra de moi !"



Patrick Timsit aime les gens abîmés, les handicapés, les anxieux, les hypocondriaques, autrement dit, tous les angoissés de la Terre. Est-ce que mûrir est synonyme de censure ? "J'ai mûri mais j'ai toujours fait attention [...] Quand on parle des handicapés, je leur ai toujours dit que moi je n'avais jamais eu de problèmes avec les handicapés, et ce n'était pas une vanne, je n'ai eu de problème qu'avec les valides." Rendez-vous le 26 décembre 2020 à l'Olympia pour Adieu peut-être, merci bien sûr.