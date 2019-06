et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 04/06/2019 à 08:52

Fini de rire. À 59 ans, Patrick Timsit a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière d'humoriste. Il tourne le dos à la scène après 36 années de bons et loyaux services. Mais avant de tirer le rideau, il sera sur les planches de l'Olympia.



Adieu peut-être, merci c'est sûr sera son dernier spectacle et il sera joué du 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021. L'affiche a déjà été dévoilée et les thèmes seront les tracas de la vie quotidienne comme le téléphone portable, la réduction de vitesse sur les routes ou encore les trottinettes électriques.

On retrouvera ainsi de nouveaux sketchs mais également des mises à jours des sketchs clés de sa carrière. Ce spectacle sera le huitième one-man show de Patrick Timsit, sans compter ses nombreux rôles au cinéma, notamment avec le mythique Un Indien dans la ville, aux côtés de Thierry Lhermitte en 1994.

"Adieu peut-être", le prochain spectacle de Patrick Timsit