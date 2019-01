A La Bonne Heure avec Patrick Timsit

publié le 02/01/2019 à 12:30

Actuellement en tournée dans toute la France, Patrick Timsit sera le 20 janvier prochain à l'Opéra-Comique pour donner 2 représentations exceptionnelles de son spectacle Le Livre de ma mère, d'Albert Cohen, au profit du Samu social International et Samu social de Paris.



Infos pratiques : L’OPERA COMIQUE (Paris 2e) - Salle Favart - Dimanche 20 janvier à 16h00 et 19h00.

le-livre-de-ma-ma-re-opera-comique_42509 Crédit : Le livre de ma mère

Pour ces deux représentations, Patrick Timsit sera accompagné de la chanteuse Kimberose, qui viendra chanter « une, deux, ou trois chansons… », dont le titre Smile.

Depuis la sortie en mars dernier de son album Chapter One, Kimberose fédère un public toujours plus conquis. Les concerts ne cessent de se rajouter et après plusieurs dates à La Cigale, la chanteuse montera sur la scène mythique de l'Olympia le 7 février 2019 avant de partir en tournée dans toute la France.





Kimberose Crédit : Kimberose

